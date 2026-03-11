Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

LA PAZ, BCS.- Una mujer policía municipal de 24 años murió este miércoles en San José del Cabo tras recibir un de fuego. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

La víctima, identificada como Citlali “N”, ingresó alrededor de las 13:30 horas al hospital del en aquella localidad con una herida de bala.

Fue trasladada por compañeros de la corporación en una patrulla al área de urgencias, donde minutos después fue declarada sin vida.

Lee también

Según las primeras indagatorias, el disparo habría ocurrido cuando un elemento policial manipulaba su tipo pistola, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible accidente; no obstante, la PGJE informó que por protocolo se analiza el caso con perspectiva de género.

La Procuraduría estatal informó que agentes de investigación y peritos realizan diligencias de campo y gabinete con perspectiva de género para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte de la agente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]