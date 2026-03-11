LA PAZ, BCS.- Una mujer policía municipal de 24 años murió este miércoles en San José del Cabo tras recibir un disparo de arma de fuego. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

La víctima, identificada como Citlali “N”, ingresó alrededor de las 13:30 horas al hospital del ISSSTE en aquella localidad con una herida de bala.

Fue trasladada por compañeros de la corporación en una patrulla al área de urgencias, donde minutos después fue declarada sin vida.

Lee también Samuel García inaugura Foro de Semiconductores México–EU; impulsa colaboración tecnológica

Según las primeras indagatorias, el disparo habría ocurrido cuando un elemento policial manipulaba su arma de cargo tipo pistola, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible accidente; no obstante, la PGJE informó que por protocolo se analiza el caso con perspectiva de género.

La Procuraduría estatal informó que agentes de investigación y peritos realizan diligencias de campo y gabinete con perspectiva de género para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte de la agente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr