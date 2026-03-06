Una jueza federal procesó a Javier Tapia Santoyo, ex secretario de administración y finanzas del IPN y ex tesorero del ISSSTE, por el presunto desvío de 11 millones de pesos en contratos de salud que otorgó a una empresa fantasma.

Sin embargo, el exfuncionario libró por ahora la cárcel porque la juzgadora del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, Patricia Sánchez Nava, sólo le dictó las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica mensual en la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal le imputó los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Según las investigaciones ministeriales, como coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, Tapia Santoyo, junto con otros servidores públicos vinculados a proceso en días pasados, suscribió en 2018 tres contratos con una empresa que simulaba operaciones.

Las indagatorias indican que el exfuncionario tenía una relación profesional con la empresa facturera con la que se coludió, previo al encargo asumido en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ya que mediante diversas transferencias electrónicas posiblemente recibió dinero de forma directa, así como mediante triangulación de movimientos de terceros, esto incluso posterior a asumir su encargo.

Por lo que, en audiencia la jueza de control Patricia Sánchez Nava válido los datos de prueba presentados por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), para vincular a proceso a Javier Tapia Santoyo, por los delitos mencionados.

Lee también Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Se fijaron cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.

A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm