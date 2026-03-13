La Paz. - Alejandro Palacios Espinosa, removido como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), anunció que impugnará la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que no fueron valoradas las pruebas para demostrar que no percibe ingresos adicionales por actividades académicas.

El exfuncionario sostuvo que el argumento central utilizado por el INE —la presunta realización de actividades académicas remuneradas mientras ejercía el cargo— “está totalmente distorsionado” y no se tipifica la irregularidad que se le atribuye.

Explicó a EL UNIVERSAL que durante el procedimiento el propio INE solicitó esta información a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, institución en la que laboró hasta 2022 antes de ser designado como consejero, y que la documentación enviada acreditó que no recibe pagos por participar como sinodal en exámenes profesionales u otras actividades académicas.

Palacios Espinosa señaló que la resolución del instituto se centró en su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del cual forma parte desde 1999, lo que implica –dijo– un estímulo por su trayectoria científica y no un salario ni una relación laboral.

Lee también Autoridades entregarán inmueble siniestrado de Sam’s en Hermosillo para su demolición; hasta el momento no hay indicios de que el incendio fuera intencional

“Es un reconocimiento por muchos años de trabajo en investigación; no implica empleo ni subordinación ni pago por realizar actividades académicas”, reiteró.

Consideró que la interpretación adoptada por el INE sienta un “grave precedente” para académicos que busquen participar en organismos electorales, al sugerir que la pertenencia al SNI sería incompatible con el ejercicio de cargos electorales.

El exconsejero agregó que otros señalamientos incluidos en la denuncia presentada en su contra fueron declarados infundados durante el procedimiento, como presuntas omisiones en la promoción de la paridad, y otras decisiones administrativas relacionadas con el funcionamiento interno del organismo electoral.

Tras considerar que las autoridades electorales fueron parciales en su decisión, adelantó que promoverá un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el objetivo de que se revisen las pruebas presentadas y se determine si procede su restitución en el cargo.

Lee también VIDEO Abren investigación contra exagente del MP de Morelos por sostener relación con menor de 16 años; “Nunca me dijo su edad”, asegura

"Grave precedente para investigadores"

"Lo que me parece muy grave es que tampoco dan ningún argumento de cómo mi pertenencia en el SNI trastoca o pone en riesgo el principio de independencia del árbitro electoral. Este detalle es el más importante, ¿cómo es que se pone en riesgo ese principio?", enfatizó.

Añadió que hasta ahora no ha sido notificado formalmente de la resolución del INE y que, una vez que ocurra, iniciará el proceso legal correspondiente mientras prepara la entrega-recepción en el organismo electoral estatal.

Lee también Censura, arrestos y crisis política; estas son algunas de las polémicas que rodean al gobierno de Layda Sansores en Campeche

Aseguró contar con el respaldo de homólogos consejeros electorales quienes le han compartido su preocupación –afirmó– por la determinación del INE que se sustenta exclusivamente en su pertenencia al SNI, lo cual podría desmotivar la participación en organismos electorales de académicos reconocidos y expertos en la materia.

El consejo general del INE en sesión realizada ayer votó por la destitución de Palacios Espinosa, y comunicó que obedeció por "conductas irregulares" en su desempeño.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr