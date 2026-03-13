El trabajo del fotoperiodista de El Universal, Edwin Hernández León, fue seleccionado para ser parte de la exposición fotográfica “Hacer Memoria(s)” como parte de la celebración del veinte aniversario del Centro de las Artes San Agustín (CaSa), un espacio fundado por el artista plástico Francisco Toledo.

La muestra, curada por el investigador Abraham Nahón, reúne la obra de 30 autoras y autores cuyos trabajos fotográficos, desarrollados desde distintos medios, posicionamientos y aproximaciones, abordan acontecimientos sociopolíticos, experiencias colectivas y narrativas comunitarias de la historia visual de Oaxaca.

Y se compone de imágenes provenientes de diversos archivos fotográficos conformados y analizados principalmente durante las tres últimas décadas, incorporando algunas imágenes de los años 80 y 90.

La muestra se inaugurará como parte de la celebración del veinte aniversario del CaSa, el próximo 21 de marzo. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Leer también Desaparece activista y su hermano en comunidad de Santa María Jacapetec, Oaxaca; fueron “levantados” por un grupo de personas

“La selección presentada hace énfasis sobre la investigación de fotografías realizadas en comunidades y regiones indígenas, afromexicanas y mestizas, visibilizando otras miradas desde distintos territorios y experiencias… Propone seguir construyendo una memoria visual que profundice en la singularidad de las historias, identidades e imaginarios”, de acuerdo con el curador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

Edwin Hernández inició su carrera como fotógrafo a los 21 años de edad cuando aún estudiaba la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (IESO).

Durante un año cubrió eventos culturales en el periódico Adiario, para después pasar como fotógrafo general cubriendo eventos sociales, culturales, políticos, deportes, espectáculos, enfrentamientos, desastres naturales, entre otros.

La muestra en el Centro de las Artes San Agustín (CaSa) reúne la obra de 30 autoras y autores. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Leer también Autoridades de Veracruz y Oaxaca realizan operativo conjunto; desmantelan centro de operaciones de grupo criminal y detienen a 2 sujetos

Ha cursado diversos talleres de fotografía entre los que destacan “Análisis del fotoperiodismo” con Elsa Medina; “Fotoperiodismo” con Pedro Valtierra; y “Protección de seguridad y sobrevivencia en zonas de riesgo con Artículo 19 y World Press Photo”.

También ha participado en diversas exposiciones colectivas como “Expo fotoperiodismo 2010 y 2012”. El fotoperiodista oaxaqueño ha colaborado con la agencia de fotografía Latitudes Press, el periódico Excélsior y 24 horas. En el 2014 inició su colaboración con El Universal, con el continúa laborando.

Para Edwin Hernández la fotografía no es más que una herramienta para mostrar lo que acontece a nuestro alrededor de una manera precisa, y para él, “la mejor forma para tomar una fotografía es leer fotografía, ver fotografía, hablar fotografía y hacer fotografía”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses