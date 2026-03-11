El pleno del Senado inició la discusión de la reforma presidencial que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza, así como Pemex, entre otras, para evitar que existan pensionados que perciban hasta un millón de pesos mensuales.

La reforma constitucional establece un tope a las jubilaciones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo. Con ello, se prevé que no serán más de la mitad de la remuneración de la o del titular de la Presidencia de la República, es decir 70 mil pesos.

La modificación al Artículo 127 de la Constitución pretende limitar las pensiones sólo de esos entes públicos, no de quienes hayan trabajado en secretarías de Estado, ni tampoco las fuerzas armadas.

En tribuna, el senador por Morena, Oscar Cantón Zetina, dijo que “existe miles de personas recibiendo pensiones estratosféricas. El caso ya que está haciendo historia es el de una persona de la extinta Luz y Fuerza que gana más de 1 millón de pesos al mes por su pensión. Cuando es verdaderamente una muestra de un abuso de un interés meramente egoísta de una persona. Eso es lo que tratamos de combatir”.

Argumentó que no hay retroactividad en esta reforma porque “todo ese dinero que cobraron anteriormente y que siguen cobrando hasta que entre vigencia de esta ley no le será pedido que lo devuelva. Porque eso sí sería afectar un interés, un derecho adquirido”.

apr/em