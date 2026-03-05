El presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Javier Puentes García, dio a conocer que hay un convenio con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para compartir el uso de las cámaras de vigilancia en zonas donde se ubican estos sitios.

“Hemos implementado un convenio con el C5 para poder compartir las cámaras de los más de mil manzanas en las que están ubicados nuestros hoteles”, dijo.

En conferencia de prensa, el líder de los hoteleros de la capital remarcó que los hoteles son los lugares seguros y “se están implementando los estándares de seguridad más estrictos que podemos encontrar. Obviamente no en todos. Como pueden ver, la oferta es muy variable, pero somos una referencia en muchos de ellos”.