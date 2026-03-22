Más Información

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Por unanimidad a mano alzada, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación () ejerció su facultad de atracción para analizar y resolver un asunto referente a huachicol fiscal.

A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, el pleno del Alto Tribunal avaló el pasado miércoles 18 de marzo la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción, para conocer el recurso de queja 39/2026.

Lee también

Con este proyecto, la Suprema Corte definirá si el Servicio de Administración Tributaria () tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando de combustibles, o si esta facultad corresponde de manera exclusiva a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Sobresale el escándalo por el huachicol fiscal, caso en el que han sido asegurados buques con millones de litros de combustible ilegal, y la detención de dos oficiales de la Armada. Archivo El Universal
Sobresale el escándalo por el huachicol fiscal, caso en el que han sido asegurados buques con millones de litros de combustible ilegal, y la detención de dos oficiales de la Armada. Archivo El Universal

Lo anterior, tras la entrada en vigor del reglamento interior de la ANAM, que establece que compete a la Dirección General de Investigación Aduanera investigar conductas delictivas vinculadas con el contrabando, así como emitir con las unidades administrativas estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]