Por unanimidad a mano alzada, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para analizar y resolver un asunto referente a huachicol fiscal.

A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, el pleno del Alto Tribunal avaló el pasado miércoles 18 de marzo la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción, para conocer el recurso de queja 39/2026.

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Con este proyecto, la Suprema Corte definirá si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando de combustibles, o si esta facultad corresponde de manera exclusiva a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Sobresale el escándalo por el huachicol fiscal, caso en el que han sido asegurados buques con millones de litros de combustible ilegal, y la detención de dos oficiales de la Armada. Archivo El Universal

Lo anterior, tras la entrada en vigor del reglamento interior de la ANAM, que establece que compete a la Dirección General de Investigación Aduanera investigar conductas delictivas vinculadas con el contrabando, así como emitir con las unidades administrativas estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas.

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