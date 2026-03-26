Más Información

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

"Dormir se hace muy difícil": Última entrevista de Noelia Castillo Ramos; joven recibirá la eutanasia este jueves

"Dormir se hace muy difícil": Última entrevista de Noelia Castillo Ramos; joven recibirá la eutanasia este jueves

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

Prevén aprobación del Plan B en San Lázaro después de Semana Santa; descartan “dificultades” en respaldo del PT y PVEM

Prevén aprobación del Plan B en San Lázaro después de Semana Santa; descartan “dificultades” en respaldo del PT y PVEM

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Asesinan a director de la Junta de Agua Potable de Irapuato; alcaldesa Lorena Alfaro confirma la muerte

Asesinan a director de la Junta de Agua Potable de Irapuato; alcaldesa Lorena Alfaro confirma la muerte

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

Daca.- Por lo menos 26 personas fallecieron cuando un autobús que transportaba a unas 50 personas se precipitó a un gran río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador, informaron las autoridades.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

Sultana Akhter, la principal administradora gubernamental local, dijo que al menos 26 personas murieron en el accidente. Añadió que las autoridades estaban entregando los cuerpos a sus familias el jueves.

Lee también

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según Rana, muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó, y los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres. Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

Lee también

No estaba claro si aún hay personas desaparecidas.

Entre los fallecidos hay 11 mujeres y cinco niños, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

Miles de personas mueren cada año en accidentes de tráfico en Bangladesh.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: ChatGPT

La ciudad donde puedes encontrar citas de visa americana en menos de un mes (primera vez)

Foto: AFP

Cruces a México en Semana Santa: horarios de garitas en la frontera México–USA y rutas para evitar filas

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)