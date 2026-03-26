Daca.- Por lo menos 26 personas fallecieron cuando un autobús que transportaba a unas 50 personas se precipitó a un gran río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador, informaron las autoridades.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

Sultana Akhter, la principal administradora gubernamental local, dijo que al menos 26 personas murieron en el accidente. Añadió que las autoridades estaban entregando los cuerpos a sus familias el jueves.

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El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según Rana, muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó, y los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres. Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

🇧🇩 | ÚLTIMA HORA: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh.



Se ha confirmado la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente, y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro del vehículo… pic.twitter.com/FaQ4XNa3vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

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No estaba claro si aún hay personas desaparecidas.

Entre los fallecidos hay 11 mujeres y cinco niños, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

Miles de personas mueren cada año en accidentes de tráfico en Bangladesh.

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