Tokio. Un hombre que blandía un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda de Pokémon en el centro de Tokio antes de suicidarse, informó la policía japonesa el jueves.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar en un popular centro comercial tras recibir una llamada de emergencia que alertaba de un ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo.

La policía indicó que la mujer, que fue apuñalada en el cuello, tenía veintitantos años y al parecer era empleada de la tienda ubicada en el segundo piso del edificio Sunshine City, que alberga comercios y oficinas.

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Luego, el atacante se apuñaló en el cuello, señaló la policía de Tokio. Tanto el agresor como la víctima estaban en estado crítico cuando fueron trasladados al hospital y posteriormente se confirmó su fallecimiento, según la policía.

La policía manifestó que el caso sigue bajo investigación y que no tenía más detalles.

La televisora pública japonesa NHK informó que los compradores huían del lugar y que empleados de tiendas cercanas estaban bajando las persianas por seguridad.

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