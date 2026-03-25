Monterrey, Nuevo León.– Siete de los ocho trabajadores que fueron privados de su libertad en China y General Terán, en Nuevo León, fueron localizados por personal de la Fiscalía Estatal.

La dependencia informó que una de las víctimas presentaba lesiones de consideración.

El hombre que no ha sido localizado está identificado como Casimiro Arjona Serna de 53 años de edad, quien conducía una camioneta blanca cuando fue privado de su libertad en General Terán.

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Casimiro Arjona Serna. Foto: Especial

El operativo de búsqueda de los trabajadores se implementó en el kilómetro 15 de la Carretera Ramones a Terán, donde fueron localizados las otras siete personas.

El despliegue estuvo encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Comisión Local de Búsqueda de Personas y el Grupo BUPE de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

En el operativo también participó personal de la Guardia Nacional.

Se informó que fue un grupo criminal quien privó de la libertad a los trabajadores el pasado fin de semana.

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Al no llegar a sus casas, sus familiares los reportaron como desaparecidos.

Las personas que fueron privadas de su libertad en General Terán fueron identificadas como Eligio y Lindolfo Espinoza Garza, también los hermanos Francisco Alonso y Mario Alejandro Martínez Perales.

En la misma zona fue privado de su libertad Casimiro Arjona Serna, quien permanece desaparecido.

En China, las víctimas fueron Fidel Soto Mata de 60 años, Sergio Vaca Robles de 56 y Pedro Bernal Orta de 40, quienes estaban trabajando en el Rancho La Ermita.

Las autoridades continúan con la búsqueda de la octava víctima que aún no ha sido localizada.

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