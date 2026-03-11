La llegada de la primavera en Japón transforma el paisaje urbano en una pintura efímera teñida de rosa. Este fenómeno natural, conocido como la temporada de Sakura, no es solo un espectáculo visual, sino un ritual cultural profundo que invita a la contemplación de la belleza pasajera y la renovación.

En el corazón de la capital japonesa, la gastronomía se convierte en el vehículo principal para celebrar esta estación. Hoy en Menú, te contamos la manera en que instituciones culinarias, como The Peninsula Tokyo, integran la tradición del florecimiento del cerezo con experiencias sensoriales que fusionan la pastelería artística con ingredientes locales de temporada.

¿Qué es el Sakura Afternoon Tea?

En el marco de la primavera en Tokio se instaura el Sakura Afternoon Tea, una interpretación delicada de la primavera servida en porcelana. Esta propuesta destaca por el uso de tonos rosados y notas florales que evocan la estética del hanami, la tradición japonesa de observar los cerezos en flor.

La experiencia gastronómica está diseñada como una celebración multisensorial. La pastelería se inspira directamente en la forma de los pétalos de cerezo, utilizando una paleta de sabores que define la estación, tales como el matcha, la fresa y, por supuesto, la esencia de sakura.

¿Qué ingredientes y sabores definen la primavera en Tokio?

La propuesta culinaria se basa en sintonizar la mesa con la naturaleza. La selección de ingredientes incluye elementos emblemáticos de la despensa japonesa que resaltan el perfil aromático de la floración.

Sakura: Utilizado tanto en infusiones como en elementos de repostería para aportar notas florales características.

Matcha: El té verde japonés proporciona un contraste terroso y un color verde vibrante que complementa los tonos rosados.

Fresa: Fruta de temporada que aporta frescura y acidez a la composición de los postres.

¿Cómo disfrutar de un picnic de lujo en Tokio?

Para quienes buscan una alternativa contemporánea al ritual tradicional, existe el Peter Sakura Picnic Box. Según detalla el restaurante Peter’s, ubicado en el skyline de Tokio, este set de alta gastronomía permite llevar la experiencia culinaria directamente bajo los árboles de cerezo.

Es ideal para visitar puntos icónicos de la ciudad como el foso de Chidorigafuchi, el parque Shinjuku Gyoen o el vibrante Parque Ueno. Es una forma de unir la sofisticación de la cocina profesional con la costumbre local de reunirse al aire libre durante la floración.

¿Qué otras actividades caracterizan temporada de Sakura?

Además de la oferta gastronómica, existen experiencias enfocadas en la herencia y el paisaje de la ciudad:

Sakura Kamon: Una sesión guiada por expertos para descubrir el origen y significado de los kamon (emblemas familiares) en el Japón feudal. Los asistentes pueden diseñar su propio símbolo inspirado en la flor del cerezo como un recuerdo personalizado.

Navegación en Chidorigafuchi: Un recorrido en bote por el foso del Palacio Imperial, rodeado por túneles de cerezos cuyos pétalos caen suavemente sobre la superficie del agua.

cuyos pétalos caen suavemente sobre la superficie del agua. Yozakura (Iluminación nocturna): Una perspectiva distinta de la floración donde los árboles iluminados en zonas como Roppongi Hills o Midtown contrastan con la arquitectura moderna de la ciudad.

