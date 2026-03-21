Más Información

Se registran microsismos en Iztapalapa y Benito Juárez; no se tienen reportes de daños

Se registran microsismos en Iztapalapa y Benito Juárez; no se tienen reportes de daños

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán; exige reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas

Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán; exige reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas

Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

Resultado: El Clásico se tiñó auriazul; con un penalti en el agregado, Pumas venció al América

Resultado: El Clásico se tiñó auriazul; con un penalti en el agregado, Pumas venció al América

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Ciudad Victoria.- Un video que difundió en su cuenta de Meta (antes Facebook) la alcaldesa del municipio de , Glynnis Jiménez Vázquez (Morena), se viralizó debido a que explicó el próximo cobro “voluntario” de acceso a la , pero ha recibido muchas críticas porque en las imágenes aparece con un cuchillo en la mano.

El origen de la controversia con la edil comenzó porque usuarios de redes sociales comenzaron a quejarse por la durante la Semana Santa.

En una entrevista, la presidenta municipal dijo que, “este año va a ser algo voluntario que va al DIF para poder dar juguetes el 30 de abril a todas las comunidades. Tenemos más de 3 mil 800 niños. Así que, si vienes a la playa tienes dos opciones, hacer el pago voluntario de 70 pesos o brindarnos un juguete para los niños de Soto La Marina”.

Lee también

La polémica continuó, y Jiménez intento aclarar ese punto a través de un video, pero después le fue peor en redes sociales por las circunstancias en que intentó explicar.

En las imágenes del polémico video ella aparece en lo que se observa como una cocina, y comienza a explicar mientras se prepara un sandwich.

Alcaldesa de Soto la Marina, Tamaulipas, Glynnis Jiménez. Foto: Especial.
Alcaldesa de Soto la Marina, Tamaulipas, Glynnis Jiménez. Foto: Especial.

“Ustedes pueden entrar las veces que quieran, los días que quieran a la playa, la única diferencia es que en Semana Santa todas las administraciones que ha tenido Soto La Marina hacen lo mismo”, expresa Glynnis Jiménez.

Lee también

Enseguida con un cuchillo que tenía en su mano golpea tres veces en una tabla donde partía algo de comida, al parecer se trata de jamón y dice lo siguiente: “Piden un apoyo vo-lun-ta-rio”.

Después reitera que sería voluntaria la cuota de 70 pesos por vehículo que ingrese a la playa La Pesca.

“Vamos a pedir un apoyo voluntario a la entrada de la playa, por carro, no por persona, entiendan, por carro no por persona, y es voluntario. Si ustedes no lo quieren dar, no pasa nada, les vamos a poner su y van a entrar”, menciona. El video que generó la controversia fue eliminado de la cuenta de Jiménez.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]