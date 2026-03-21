Manchas de hidrocarburo arribaron a costas del municipio de Nautla, en el norte de Veracruz, una región con docenas de campamentos protectores de tortugas.

La fundación Yepez y las propias autoridades del municipio de Nautla, emitieron una alerta por el arriba de manchas de hidrocarburo, el cual ya se había reportado en el puerto de Tuxpan, más al norte del estado de Veracruz.

“Acaba de llegar la presencia de hidrocarburo en nuestras costas del centro norte de nuestro estado (…) ha llegado ya lo que tanto miedo teníamos”, reportó en un video el director de dicha organización ambientalista, Ricardo Yepez.

Si bien dijo que no es una cantidad alarmante de hidrocarburo, destacó que fueron localizadas manchas de crudo viscoso y pegajoso, por lo que llamó a autoridades municipales, estatales y federales a actuar y levantar los residuos.

Alertan de manchas de hidrocarburo en zona tortuguera de Nautla, Veracruz. Foto: Especial.

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“Todo mexicano tenemos derecho a un ambiente sano, pero también es nuestra responsabilidad poder proteger lo que por derechos nos pertenece a todos nosotros y bueno no nos importa quien rompió el vaso –que es importante saberlo- pero por el momento tenemos que levantar esto”, pidió.

Los municipios de Nautla y Vega de Alatorre son considerados una de las principales regiones tortugueras del Golfo de México, pues a lo largo de 15 kilómetros de litoral llegan a desovar cientos de tortugas de las especies verde, lora, carey, caguama y laúd.

El municipio de Nautla llamó a las cooperativas pesqueras, pescadores ribereños, ciudadanía del municipio y zonas aledañas, así como al público en general, que de manera preventiva y en apego al Plan Nacional de Contingencia, suspender temporalmente el uso de redes, atarrayas, trasmallos y demás artes de pesca.

“Esta medida se deriva del derrame de hidrocarburo detectado en aguas del estado de Campeche, el cual ha recorrido el Golfo de México, pasando por el litoral de Tabasco y aproximándose a las costas veracruzanas, lo que podría generar afectaciones al ecosistema marino, a la actividad pesquera y a los equipos de trabajo”, advirtió el ayuntamiento.

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Horas antes del llamado de alerta en Nautla, diversas manchas de hidrocarburo fueron detectadas en playas del puerto de Tuxpan, por lo que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo acciones de limpieza.

La aparición de hidrocarburo ocurrió en la Playa Villa Mar del municipio de Tuxpan, donde el Sector Naval de esa región desplegó una brigada integrada por 30 elementos, un vehículo tipo volteo, dos redilas, y material diverso con el fin de llevar a cabo trabajos de limpieza en la zona afectada.

Alertan de manchas de hidrocarburo en zona tortuguera de Nautla, Veracruz. Foto: Especial.

De acuerdo con el reporte oficial, en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, municipio y prestadores de servicio de la región, se recolectaron un total de tres toneladas de material sólido de hidrocarburo.

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Además, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y prestadores de servicios turísticos, en coordinación con elementos navales, realizaron labores de limpieza en la llamada Isla Lobos, donde recogieron aproximadamente media tonelada de residuos.

Y ayer viernes elementos de distintas corporaciones e instituciones reportaron que llevaron a cabo la limpieza de 34 playas del centro y sur de Veracruz que habían sido afectadas por manchas de hidrocarburo.

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, sin embargo, se extendió a regiones del sur de Veracruz y a Tabasco.

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