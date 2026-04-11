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Al menos una persona murió y varias resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en un concurrido restaurante Chick-fil-A en, Nueva Jersey, el sábado por la noche.
Los disparos comenzaron alrededor de las 20:40 horas locales del sábado en la cadena de comida rápida, provocando pánico entre los clientes, según confirmaron las autoridades.
La Oficina del Fiscal del condado de Union está liderando la investigación; hasta ahora no se ha identificado públicamente ningún sospechoso.
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gs/bmc
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