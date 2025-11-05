El gabinete de Seguridad del Gobierno informó de las acciones relevantes del 4 de noviembre, donde se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz.

Esto forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) en San Luis Río Colorado, Sonora, realizaron a un tractocamión que transportaba botes con suplemento alimenticio, procedente de Hermosillo con destino a Mexicali, arrestaron a una persona y aseguraron 60 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 16.1 millones de pesos.

En Tamazula, Durango, en el poblado de El Llano de Palmillas, elementos del Ejército localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 29 millones de pesos.

En Tlaquepaque, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal catearon un inmueble y aseguraron 324 mil litros de hidrocarburo, 15 autotanques, tres bombas de trasvase, 24 equipos de entrada y salida de medición de despacho.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado La Cieneguita, elementos del Ejército aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 300 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y un chaleco táctico.

En Culiacán, integrantes de la GN, Ejército y Policía Estatal, al realizar una inspección en un módulo del centro penitenciario Aguaruto, incautaron un teléfono celular, 16 armas blancas, una memoria USB y cuatro cargadores para celular.

En Escuinapa, en la colonia Juárez elementos de la Secretaría de Marina (Semar) hallaron 11 armas largas, dos armas cortas, 200 cartuchos útiles, 27 cargadores, cuatro granadas, cuatro artefactos explosivos improvisados y cuatro kilos de sustancias químicas.

En Villa Unión, en el poblado Caleritas, elementos de Semar, GN y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incautaron 45 paquetes con fentanilo en el interior de un vehículo abandonado.

En Hermosillo, Sonora, elementos del Ejército, Semar y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, arrestaron a dos hombres , aseguraron un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos, 41 paquetes de droga, diversas dosis de metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

En Pitiquito, en el poblado Puerto Libertad, integrantes de Semar y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos útiles, tres cargadores, tres chalecos balísticos y un vehículo.

En Ciudad Juárez, Chihuahua elementos de la GN, Ejército y Policía Municipal detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron cuatro armas largas y dos armas cortas.

En Tulancingo, Hidalgo, elementos de la GN, Ejército y Procuraduría del Estado catearon dos inmuebles, arrestaron a siete hombres dedicados a la extorsión, robo y narcomenudeo, aseguraron un arma corta, cartuchos, diversas dosis de droga, cuatro motocicletas y tres vehículos.

En Linares, Nuevo León, elementos de GN incautaron dos armas largas, siete cargadores, 200 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

En Úrsulo Galván, Veracruz en la colonia Centro, elementos de Semar y Policía Estatal arrestaron a tres personas, aseguraron tres armas largas, un cargador, tres radios, dos celulares, 52 dosis de cristal y dos vehículos.

