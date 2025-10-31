La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el lunes se podría informar sobre el tema relacionado con el ataque de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en aguas internacionales.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que la Secretaría de Marina hoy tiene reunión con autoridades de Estados Unidos para tratar el tema.

“Y a ver si más tarde se puede informar, y sino el lunes lo informamos”, mencionó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el jueves que se buscaba tener una reunión con el Departamento de Estado y con el Comando Sur para abordar el tema de los protocolos en operativos contra embarcaciones que trasladen drogas en aguas internacionales, las cuales en los últimas semanas han sido atacadas por el gobierno de Donald Trump.

"El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera, y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades, y también con el Departamento de Estado.

"Se están buscando estás reuniones para que en el caso de ubicación geográfica que tiene que ver con México se siga con las operaciones que había previamente", dijo ayer la Mandataria federal.

