En Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la pasada elección Judicial y aseguró que va a quedar escrita en la historia de México ya que ahora los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial le responden al pueblo de México.

"Lo que pasó este año, nuestro país va a quedar escrito en la historia, este año, el pueblo de México decidió elegir al poder judicial. Entre todas, y entre todos (se eligieron) jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora los tres poderes responde al pueblo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial", comentó.

La mandataria añadió que eso significa que "con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

En el evento que se llevó a cabo en Boca del Río, la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció la reactivación de la industria petroquímica en la entidad, y que ahora trabaja con la gobernadora Rocío Nahle para concretar el proyecto de la planta de fertilizantes de Escolín, en el municipio de Poza Rica.

Durante su intervención, la mandataria estatal Rocío Nahle García, aseguró que la Presidenta de la República hoy es la mujer con mayor liderazgo en el mundo.

“Nuestra Presidenta no solo ha trabajado a ras de suelo, no solo ha fortalecido la economía y el bienestar de los mexicanos, hoy es la mujer con mayor liderazgo en el mundo y es de México”.

Nahle dijo que los años por venir, serán de crecimiento porque es el segundo piso de la Cuarta Transformación.

