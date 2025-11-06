Senadores y autoridades del Sector Salud analizaron la importancia de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) que buscan la estandarización de la práctica médica, evitar negligencias por parte de médicos y enfermeras, así como reducir la variabilidad de la atención y asegurar que cada persona, sin importar su condición o lugar de residencia, reciba servicios de calidad seguros y eficientes.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos, consideró que con estos instrumentos se da un paso estratégico en la construcción de un sistema de salud más equitativo y homogéneo, basado en evidencia científica.

En la presentación de los “Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM)”, en el Senado de la República, dijo que “en un país que tiene profundas desigualdades en el acceso a la atención de salud, el fortalecimiento de estos instrumentos normativos significa también un acto de justicia social”.

Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, detalló que hoy se presentan seis protocolos nacionales, cuatro están enfocados en enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, así como sobrepeso y obesidad.

Emmanuel Reyes Carmona, senador por Morena, destacó que estos protocolos son rutas clínicas estandarizadas en los consultorios en el primer nivel de atención y desde el primer día de nacido, y representa una oportunidad para que la ciencia y la empatía se encuentren en el mismo punto: el bienestar de las personas.

“Cuando la atención médica se vuelve uniforme, oportuna y humana, no sólo mejoran los indicadores, renace la confianza en el sistema de salud”, dijo el senador.

Por el PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, reconoció la importancia de esta estrategia de homologación de servicios de salud nacional y destacó que insistirán en que se destinen más recursos a este rubro para que la atención sea cada vez de mayor calidad para toda la población.

Por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció el trabajo del Consejo de Salubridad General por el diseño de estos protocolos. Consideró que hablar de hipertensión, de la vacunación, del cáncer de niños de niñas, niños y adolescentes es recordarnos que cada una de estas incidencias e infografías ayudan a que haya “tiempo ganado de vida para una persona”, y que eso es el objetivo de la creación de un protocolo.

mahc/apr