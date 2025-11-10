La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que se impondrán sanciones contra José Galileo de López Juárez, titular de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, tras comprobarse trato inadecuado hacia personas con discapacidad y adultos mayores que acudieron a realizar trámites en su agencia del Ministerio Público, denunciado por Ulrich Richter, abogado, activista y columnista en EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el expediente UAI/FS/ASTP-D/T1/2378/10-2025, la denuncia presentada ante la Dirección General de Derechos Humanos y Atención a Víctimas detalla que el funcionario dejó en espera a un adulto mayor en silla de ruedas, sin respetar su cita ni considerar su condición física.

La investigación por parte de las autoridades concluyó que el servidor público no actuó conforme a los principios de respeto, trato digno e inclusión establecidos en el Código de Ética de la Fiscalía.

Imágenes del adulto mayor esperando a ser recibido por el fiscal (09/11/2025). Foto: Especial

Además, aseguraron que las pruebas fotografías demostraron un patrón de comportamiento reiterado hacia usuarios en situación de vulnerabilidad.

Asuntos Internos de la Fiscalía emitió una recomendación sancionatoria y propuso aplicar medidas correctivas, además de instruir al funcionario y a su equipo a abstenerse de conductas insensibles, inapropiadas o indiferentes hacia la ciudadanía.

También se solicitó implementar capacitaciones en derechos humanos y atención a personas con discapacidad para todo el personal del área.

La víctima del caso solicitaron que se garanticen condiciones de atención accesibles, igualitarias y con seguimiento puntual, a fin de evitar nuevos episodios de discriminación dentro de la Fiscalía capitalina.

