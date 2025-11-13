Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos", dice Sheinbaum a Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Avala Congreso de la CDMX penas por despojo; hasta 11 años de cárcel para responsables

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

El presidente prometió este jueves que hará "todo para impedir" otro ataque yihadista, en el décimo aniversario de los atentados que dejaron 132 muertos en bares, terrazas y una sala de conciertos en París.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (C), rinde homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, en los que murieron 130 civiles, frente a la sala de conciertos Bataclan de París, el 13 de noviembre de 2025. Foto: EFE
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, rinden homenaje a las víctimas. Foto: AFP
El homenaje, auspiciado por el Ayuntamiento de París, abrió este jueves con una versión instrumental de "Hells Bells", de AC/DC, en un órgano electrónico, que se entrelazó con el tañido de campanas de la catedral de y de otras iglesias de la capital.

Personas se reúnen frente a un memorial improvisado en la Plaza de la República de París, el 13 de noviembre de 2025, durante el aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015. Foto: AFP
Memorial improvisado en la Plaza de la República de París, el 13 de noviembre de 2025. Foto: AFP
