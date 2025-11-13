Más Información
El presidente Emmanuel Macron prometió este jueves que Francia hará "todo para impedir" otro ataque yihadista, en el décimo aniversario de los atentados que dejaron 132 muertos en bares, terrazas y una sala de conciertos en París.
El homenaje, auspiciado por el Ayuntamiento de París, abrió este jueves con una versión instrumental de "Hells Bells", de AC/DC, en un órgano electrónico, que se entrelazó con el tañido de campanas de la catedral de Notre-Dame y de otras iglesias de la capital.
Con información de Agencias
