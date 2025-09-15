Más Información

Antojitos mexicanos, banderas, adornos tricolor y... música de , esto es lo que llenan los hogares de México durante las Fiestas Patrias.

De acuerdo con cifras de , desde hace cinco años, los días 15 y 16 de septiembre, el llamado "Sol" ha incrementado sus reproducciones hasta en mas de 90 por ciento, convirtiéndose en el artista predilecto del público mexicano.

En 2024, reportó la plataforma, los streams del intérprete de "La media vuelta" crecieron hasta en un 53 por ciento, mientras que en 2021 se alcanzó un pico histórico del 128 por ciento.

En cuanto a playlists creadas por usuarios en México relacionadas con el Día de la Independencia, Mickey es el segundo artista más agregado, solo por debajo del Mariachi Vargas y superando a grandes figuras de la música regional como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez.

Entre sus canciones más escuchadas durante el mes de septiembre están "México en la piel" y "Sabes una cosa", además de "La media vuelta", "La Bikina" y, por supuesto, "La incondicional".

Este fenómeno refleja que "El Sol" brilla más fuerte en septiembre, recordándonos que Luis Miguel sigue siendo el rey indiscutible de las fiestas.

