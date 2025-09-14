Más Información

La celebró la unidad de los mexicanos en el marco de los festejos patrios y destacó el papel fundamental de esta para combatir los males que aquejan al país.

A través de su editorial , la Iglesia manifestó que la unidad también exige honestidad para llamar al mal por su nombre; coraje para no normalizar la extorsión ni conformarnos con el “así es aquí” y templanza frente a la polarización que todo lo reduce a bandos.

Aunado a ello, indicó que “hay ocasiones en que México duele. Cuando conocemos alguna historia emanada por la inseguridad, cuando conocemos de aquellos a los que la violencia o la corrupción les arrebató su futuro, o cuando la división enfría el alma pública”.

“Pero este país también sabe levantarse cuando decide trabajar unido. No hablamos de uniformidad, que anula, sino de unidad plural, esa que permite disentir sin destruirse y sumar manos para lo esencial: cuidar la vida, la dignidad y el futuro de nuestros hijos”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que la está trabajando para que desde las parroquias haya una fortalecida apertura al diálogo y al encuentro comunitario con los jóvenes, “con aquellos que se han alejado de Dios, con los que más nos necesitan, y por supuesto, con las familias”.

Además, señaló que esta unidad a la que se invita “no anula la crítica, la orienta. Nos pide bajar el volumen al grito y subir la frecuencia del encuentro. Nos reclama pasar del “¿qué me toca a mí?”, al “¿qué nos toca juntos?”.

