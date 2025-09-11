La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa ayer, en el Puente de la Concordia, que dejó decenas de heridos y cinco personas fallecidas.

“La Iglesia en México se une en oración por las víctimas del accidente en Iztapalapa. Pedimos por el eterno descanso de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos. Queremos hacer llegar nuestra palabra de consuelo y esperanza a los hermanos que hoy sufren por la pérdida irreparable de sus seres queridos”, refirió en un comunicado.

La CEM también envió un reconocimiento a los cuerpos de rescate y civiles que participaron en las maniobras para socorrer a las víctimas de la pipa accidentada.

“Reconocemos el esfuerzo de los cuerpos de emergencia, de las autoridades civiles y de tantos ciudadanos solidarios, e invitamos a todos a mantener viva la unidad y la colaboración ante este doloroso acontecimiento”, expresó la Conferencia del Episcopado.

Finalmente, ofreció su acompañamiento a las víctimas y sus familiares: “La iglesia reitera su compromiso de cercanía con los más vulnerables y de acompañamiento en este momento de prueba recordando que la caridad cristiana se hace concreta en la ayuda fraterna y en la oración perseverante”.

