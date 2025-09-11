Más Información
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa ayer, en el Puente de la Concordia, que dejó decenas de heridos y cinco personas fallecidas.
“La Iglesia en México se une en oración por las víctimas del accidente en Iztapalapa. Pedimos por el eterno descanso de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos. Queremos hacer llegar nuestra palabra de consuelo y esperanza a los hermanos que hoy sufren por la pérdida irreparable de sus seres queridos”, refirió en un comunicado.
La CEM también envió un reconocimiento a los cuerpos de rescate y civiles que participaron en las maniobras para socorrer a las víctimas de la pipa accidentada.
“Reconocemos el esfuerzo de los cuerpos de emergencia, de las autoridades civiles y de tantos ciudadanos solidarios, e invitamos a todos a mantener viva la unidad y la colaboración ante este doloroso acontecimiento”, expresó la Conferencia del Episcopado.
Finalmente, ofreció su acompañamiento a las víctimas y sus familiares: “La iglesia reitera su compromiso de cercanía con los más vulnerables y de acompañamiento en este momento de prueba recordando que la caridad cristiana se hace concreta en la ayuda fraterna y en la oración perseverante”.
