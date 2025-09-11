Más Información

El director del , Martí Batres, informó que está mañana falleció otra de las víctimas de la pipa incendiada en el

Batres detalló que era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza, y presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

"Lamentamos informar del fallecimiento de una persona lesionada en el accidente ocurrido ayer en Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció esta mañana tras presentar complicaciones críticas", publicó en su cuenta de X.

Martí Batres informó sobre el fallecimiento de la persona a través de redes sociales. Foto: captura de pantalla
Hasta el momento, el ISSSTE atiende a 32 pacientes en diversas unidades.

