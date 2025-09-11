El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lamentó el fallecimiento de uno de sus estudiantes, Juan Carlos Sánchez Blas, una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

"Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz", escribió el IPN a través de sus redes sociales.

Juan Carlos Sánchez Blas, quien era estudiante del grupo 1IM5 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" IPN ubicado en ermita Iztapalapa.

De acuerdo con la lista difundida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Juan Carlos de 15 años se encontraba en la Clínica Hospital Emiliano Zapata y luego fue trasladado al Hospital Balbuena, donde habría fallecido.

Según los reportes el joven contaba con el 100% de su superficie corporal quemada, por lo que se encontraba grave su estado de salud.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

De acuerdo con el IPN, aún hay cuatro estudiantes de esta institución heridos, cada uno de ellos cuenta con seguro de vida. Cada familia de los heridos cuenta con un enlace del Politécnico que está con cada familia para lo que necesiten.

