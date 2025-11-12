Más Información

París. La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la, lo que da oxígeno al gobierno de al alejar una moción de censura de los socialistas.

Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de , y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, .

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron, la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la .

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una completa.

