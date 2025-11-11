Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 11 de noviembre?

La Pensión del Bienestar es uno de los tantos programas sociales que el Gobierno de México brinda a diferentes grupos sociales en todo el país. Este apoyo económico beneficia a las personas de 65 años o más.

Es coordinado por la Secretaría del Bienestar, los pagos se realizan de manera bimestral a través de los Bancos del Bienestar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar un ingreso básico durante la vejez.

¿Quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 11 de noviembre?

De acuerdo con la información compartida por Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, la dispersión de pagos que comenzó a inicios de mes, y terminará a finales de este, beneficiará hoy a la letra “G”.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Quiénes pueden aplicar a este apoyo?

Para recibir esta ayuda económica existen ciertos requisitos:

Tener 65 años o más al momento de realizar el registro

Ser mexicano o mexicana y vivir en el país.

Presentar CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Estos y más documentos se deben presentar en las fechas correspondientes de registro, te invitamos a consultar canales oficiales.

¿Dónde puedo resolver dudas más específicas?

Si presentas algún problema o situación con tu tarjeta o depósito, puedes resolverlo acudiendo a un Módulo del Bienestar, comunicándote al teléfono 800 639 4264 o consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA

