Lluvia de meteoros Táuridas: esta es la hora exacta para ver el espectáculo nocturno en México

Pizza Hut lanza combo de “Volver al Futuro” ¿cuánto cuesta y qué incluye?

¿Cuándo salen a la venta las muñecas de K-Pop Demon Hunters de Mattel? Conoce aquí la fecha exacta

¡Por fin en casa! Cereza y Cerecito regresan a su hogar tras heridas por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo? Esto dice el DOF

A días de presenciar la Superluna del Castor 2025, que fue la Luna llena más grande del año, el mes de noviembre tiene alineados otra variedad de que serán de todo, menos aburridos.

La Lluvia de meteoros Táuridas será el próximo evento que iluminará las noches otoñales de noviembre, iluminando el cielo nocturno con sus radiantes destellos naturales que captarán la atención de cualquier fanático de los astros.

Según el sitio de astronomía Star Walk, la lluvia de meteoros Táuridas se presenta cada año y está asociada con el Complejo Encke, un objeto interestelar grande que se desintegró en el espacio y dio vida al cometa 2P/Encke y varios esteroides o lluvia de meteoros, generando dos corrientes que adornarán el oscuro cielo: las Táuridas del Sur y las Táuridas del Norte.

Esta lluvia de meteoros será de la corriente Táuridas del Norte. Foto: Generada con IA
¿A qué hora ver la Lluvia de meteoros Táuridas?

Según la misma fuente citada, la Lluvia de meteoros Táuridas del Sur llegó su pico del 4 al 5 de noviembre, mientras que su "corriente hermana", es decir, la Lluvia de meteoros Táuridas del Norte, alcanzará su máximo esplendor la noche del martes 11 al miércoles 12 de noviembre.

Esta lluvia de estrellas permitirá ver un total de 5 meteoros por hora, sin embargo el pico de las Táuridas del Norte se dará durante la fase lunar del Cuarto Menguante, por lo que el brillo de la Luna podría opacar y dificultar la observación de los meteoros.

La lluvia de meteoros Táuridas iluminará el firmamento este mes. Foto: Star Walk
Aunque no hay hora exacta para observar esta lluvia de estrellas, para que la luz del satélite natural de la Tierra no sea un problema, es recomendable salir a observar los meteoros antes de la media noche del 12 de noviembre, cuando la Luna no haya salido aún.

En esta ocasión, dado que las Taúridas del Norte se superponen con las Taúridas del Sur, podrías ver meteoros de ambas corrientes durante la misma noche.

*Con información de Miriam De Santos Morales.

