Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 6 de noviembre?

Todos los adultos mayores de 65 años o más recibirán este mes el depósito Pensión del Bienestar, la ayuda económica bimestral que brinda el Gobierno de México a millones de personas en todo el país.
Este pago corresponde al último día del año, que abarca los meses de noviembre - diciembre. Lo mejor es que no sólo las persona adultas serán las beneficiadas, también lo serán madres trabajadoras, mujeres bienestar y personas con discapacidad.
¿Qué letra recibe depósito hoy, 6 de noviembre?
De acuerdo con el calendario de pagos, el cual fue compartido por Ariadna Montiel (Secretaría del Bienestar), hoy 6 de noviembre la letra beneficiada será aún la “C”.
Al igual que los meses pasados, el depósito se hará directo a la tarjeta del Bienestar, podrás acudir tanto a cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar y recibir el depósito sin cargos o comisiones.
¿Qué otros programas reciben pago este mes?
Pensión Bienestar no es el único programa que recibirá depósito hoy, también lo harán: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.
¿Qué monto recibe cada programa?
Cada programa ofrece una ayuda económica distinta. este es el monto de todas:
- Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.
- Pensión Bienestar: $6,200 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
- Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.
