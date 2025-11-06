Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 6 de noviembre?

Todos los adultos mayores de 65 años o más recibirán este mes el depósito Pensión del Bienestar, la ayuda económica bimestral que brinda el Gobierno de México a millones de personas en todo el país.

Este pago corresponde al último día del año, que abarca los meses de noviembre - diciembre. Lo mejor es que no sólo las persona adultas serán las beneficiadas, también lo serán madres trabajadoras, mujeres bienestar y personas con discapacidad.

¿Qué letra recibe depósito hoy, 6 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos, el cual fue compartido por Ariadna Montiel (Secretaría del Bienestar), hoy 6 de noviembre la letra beneficiada será aún la “C”.

Al igual que los meses pasados, el depósito se hará directo a la tarjeta del Bienestar, podrás acudir tanto a cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar y recibir el depósito sin cargos o comisiones.

¿Qué otros programas reciben pago este mes?

Pensión Bienestar no es el único programa que recibirá depósito hoy, también lo harán: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué monto recibe cada programa?

Cada programa ofrece una ayuda económica distinta. este es el monto de todas:

Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Pensión Bienestar : $6,200 pesos.

: $6,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

