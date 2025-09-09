Más Información
El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró al hasta ahora ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro, tras la renuncia de François Bayrou.
Bayrou presentó su renuncia horas antes, luego de haber perdido un voto de confianza en el Parlamento que coloca al gobierno de Macron en una frágil situación.
El nombre de Lecornu sonaba fuerte desde la noche del lunes.
Lee también Macron pierde otro primer ministro y se agrava crisis
Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.
Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.
sg/mcc