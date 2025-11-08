Más Información
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, destacó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Nayarit, donde acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entrega de escrituras.
Montiel compartió la historia de la beneficiaria María de la Luz Cano, de Xalisco, quien agradeció el apoyo que se le brinda a las mujeres mayores de 60 años de edad.
“Es tiempo de mujeres” y “primero los pobres”, destacó la secretaria de Bienestar.
En Tepic, Montiel Reyes acompañó a la titular del Ejecutivo federal a la entrega de escrituras y la condonación de deudas: “Más familias hacen realidad su derecho a un patrimonio seguro y digno, para vivir con tranquilidad y bienestar”.
