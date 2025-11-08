Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, destacó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en , donde acompañó a la presidenta a la entrega de escrituras.

Montiel compartió la historia de la beneficiaria María de la Luz Cano, de Xalisco, quien agradeció el apoyo que se le brinda a las mayores de 60 años de edad.

“Es tiempo de mujeres” y “primero los pobres”, destacó la secretaria de Bienestar.

En Tepic, Montiel Reyes acompañó a la titular del Ejecutivo federal a la entrega de escrituras y la condonación de deudas: “Más familias hacen realidad su derecho a un patrimonio seguro y digno, para vivir con tranquilidad y bienestar”.

