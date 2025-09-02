La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, como una de las medidas para frenar la plaga del gusano barrenador, se estableció que la importación de ganado desde Centroamérica sólo podrá realizarse en Puerto Chiapas, en Chiapas.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que hay ocasiones en que es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacía nuestro país.

“Se vio un esquema en donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte, se está viendo la posibilidad que llegaran a Puerto Chiapas, por ejemplo, para que fuera directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias. Eso es una de las opciones”.

"Entonces, ¿El ganado que proviene de Centroamérica, solamente pude ingresar por Puerto Chiapas?, se le preguntó.

"Sí, ahora se suspendió cualquier entrada que pudiera haber por otros puertos. (el ganado solo podrá entrar por) Puerto Chiapas, que está prácticamente pegado en la frontera con Chiapas, y pues ahí hay mucho más control", respondió.

La Mandataria federal destacó que se han incrementado los filtros en todas las carreteras por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para revisar todo el ganado.

Explicó que se suspendió temporalmente el permiso para que el ganado de esa región llegara hasta el puerto de Mazatlán, Sinaloa para tener mayor control y evitar que, en caso de que se presentara un caso, pudiera extenderse al norte del país.

“Entonces ya suspendimos la autorización que se les había dado para llegar a Mazatlán, estaban llegando a Mazatlán. Entonces ya eso se suspendió, tienen que ir necesariamente al sur porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse, pues llegaría a infectar al ganado del norte que es lo que no se quiere y que hasta ahora pues no habido ningún problema. Entonces se limitó nada más al puerto del sur“.

Impulsarán producción de carne en el mercado nacional

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que próximamente se anunciará en Sonora, Coahuila y Durango, una estrategia para impulsar la producción de carne en el mercado nacional como parte del Plan México y como medida ante el veto al ingreso de ganado mexicano a Estados Unidos.

“Y ahora lo que vamos a anunciar ahora que vaya a Sonora, Coahuila y Durango, después lo vamos a hacer en Chihuahua y en Tamaulipas, es un esquema de producción de carne para nuestro país que es parte del Plan México, de que en vez de que haya ganado de exportación, pues que se produzca aquí con todos los mecanismo de sanidad necesarios.

“Ya tenemos ese plan, ya tenemos ese proyecto. Ya hay recursos definidos y me esperaría, pues a presentarlo allá en esos estados porque me comprometí con los gobernadores y los ganaderos de esos estados que lo vamos a anunciar allá”, explicó.

