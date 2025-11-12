Más Información
El primer ministro británico Keir Starmer prometió este miércoles "defender siempre una BBC fuerte e independiente", sin pronunciarse sobre las amenazas de demanda por difamación de Donald Trump contra el grupo audiovisual, a dos días del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense.
El dirigente laborista consideró, sin embargo, que el grupo audiovisual público debe "poner orden en sus asuntos", "respetar los más altos estándares (de calidad)" y "corregir rápidamente los errores".
Donald Trump amenaza con reclamar mil millones de dólares a BBC por haber distorsionado sus declaraciones en un documental, emitido en octubre de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.
Lee también Trump amenaza con demandar a la BBC por montaje engañoso; pide que el canal se retracte por acusaciones falsas
En una carta al grupo audiovisual británico, los abogados de Trump dieron plazo hasta el viernes a las 22h00 GMT para que se retracte y retire el documental.
Starmer fue interrogado el miércoles en el Parlamento por un diputado que le preguntó si tenía intención de pedir a Trump que renunciara a su demanda por difamación.
El primer ministro evitó responder, aunque mostró su intención de "defender siempre una BBC fuerte e independiente".
"En la era de la desinformación, el argumento a favor de un servicio informativo británico imparcial es más fuerte que nunca", subrayó, en su primera declaración pública sobre el asunto.
Escándalo en la BBC por documental de Trump
Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt insistió por su parte en que "el presidente [Trump] claramente indicó que se trataba de un órgano de propaganda izquierdista, desafortunadamente subvencionado por el contribuyente británico".
"Y él considera que eso es extremadamente lamentable para el pueblo británico. Creo que el presidente estaba profundamente preocupado por el montaje, el montaje deliberado y deshonesto de su discurso", señaló.
Lee también Congreso de EU vota este miércoles sobre la reapertura del gobierno
El director general del grupo audiovisual británico, Tim Davie, y la responsable del canal BBC News, Deborah Turness, presentaron su dimisión el domingo después de que la cadena se viera cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.
En el montaje del discurso de Trump, el presidente estadounidense parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".
Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".
La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.
El martes por la noche, Donald Trump afirmó en la cadena Fox News que tenía la "obligación" de demandar a BBC, "porque no se puede permitir que la gente haga eso".
Según una encuesta del instituto YouGov realizada entre más de cinco mil adultos y publicada el martes, 57% de los británicos considera que BBC debería pedir disculpas al presidente estadounidense.
Revelan correos de Epstein que sugieren que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas” con una de las víctimas
