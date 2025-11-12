Más Información

Washington. La de Estados Unidos retoma este miércoles sus sesiones después de siete semanas en receso para votar sobre una extensión presupuestaria que permitiría reabrir la y poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Se espera que la ronda de votaciones comience alrededor de las 17:00 hora de Washington (16:00 horas de la CDMX) y que el resultado definitivo se conozca pasadas las 19:00 horas (18:00), aunque podría retrasarse en función del debate en el .

Los republicanos cuentan en la Cámara Baja con una ajustada mayoría de 219 escaños frente a los 215 de los , por lo que solo pueden permitirse perder tres votos para aprobar el presupuesto.

El congresista republicano Thomas Massie, de , ya ha dicho que romperá con su partido y votará en contra del presupuesto, mientras que se espera que el demócrata Jared Golden, de Maine, vote a favor, como ya lo hizo el pasado septiembre.

Antes de la , a las 16:00 horas (15:00 horas en México), se espera que tome posesión la congresista demócrata Adelita Grijalva, de , quien ganó en septiembre unas elecciones extraordinarias para sustituir el escaño de su difunto padre, Raúl Grijalva.

El Partido Demócrata ha acusado al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, de aplazar deliberadamente la toma de posesión de la congresista durante siete semanas para dificultar la capacidad de maniobra de la oposición.

La Cámara de Representantes debe votar un proyecto de extensión del presupuesto que fue aprobado por el Senado el pasado lunes gracias al voto favorable de ocho demócratas rebeldes que se unieron a la bancada republicana en contra de la dirección de su partido.

Si se aprueba, pasará al escritorio del presidente,, para su firma y acabará con el cierre de la Administración más largo de la historia, que durante 43 días ha dejado sin salario a cientos de miles de .

El cierre administrativo ha generado además una ola de retrasos y cancelaciones de vuelos por la escasez de .

La Cámara ha permanecido sin actividad desde el 19 de septiembre y según la agenda del Congreso, esta será la única sesión de la semana.

