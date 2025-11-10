Más Información

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Senado de EU aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno; pasa a la Cámara de Representantes

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Socavón aparece sobre Tlalpan donde construyen una ciclovía; la zona había sido pavimentada, dicen vecinos

El Senado de Estados Unidos votó esta noche a favor de aprobar una medida de financiación para reabrir el Gobierno federal.

El acuerdo de financiación pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos esperan que se apruebe el miércoles y ponga fin al cierre más largo de la historia de Estados Unidos.

El acuerdo alcanzado recientemente, que se espera que firme el presidente , restablecería servicios esenciales como la ayuda alimentaria federal y pagaría a cientos de miles de trabajadores federales.

La votación final en el Senado, con un resultado de 60 a 40, rompió un agotador estancamiento que duró más de seis semanas, ya que los demócratas exigían a los republicanos que negociaran con ellos la ampliación de los créditos fiscales para la asistencia sanitaria. Los republicanos nunca lo hicieron.

Trump ha manifestado su apoyo al acuerdo, afirmando este lunes que "vamos a abrir nuestro país muy rápidamente".

desa/mgm

