Senado de EU aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno; pasa a la Cámara de Representantes

El Senado de Estados Unidos votó esta noche a favor de aprobar una medida de financiación para reabrir el Gobierno federal.

El acuerdo de financiación pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos esperan que se apruebe el miércoles y ponga fin al cierre más largo de la historia de Estados Unidos.

El acuerdo alcanzado recientemente, que se espera que firme el presidente Donald Trump, restablecería servicios esenciales como la ayuda alimentaria federal y pagaría a cientos de miles de trabajadores federales.

La votación final en el Senado, con un resultado de 60 a 40, rompió un agotador estancamiento que duró más de seis semanas, ya que los demócratas exigían a los republicanos que negociaran con ellos la ampliación de los créditos fiscales para la asistencia sanitaria. Los republicanos nunca lo hicieron.

Trump ha manifestado su apoyo al acuerdo, afirmando este lunes que "vamos a abrir nuestro país muy rápidamente".

