Senadores demócratas y republicanos alcanzaron este domingo un principio de acuerdo para financiar al gobierno hasta el 30 de enero, en una señal importante de que el cierre del gobierno de Estados Unidos está a punto de terminar, reportó esta noche la cadena estadounidense CNN, que citó a una fuente familiarizada con el asunto. Aún estaría pendiente el voto definitivo.

El acuerdo incluye la revocación de los despidos de empleados federales por parte del presidente Donald Trump y disposiciones para evitar tales acciones en el futuro, según la fuente. También garantizaría la financiación de los cupones de alimentos hasta el año fiscal 2026, de acuerdo con el reporte de CNN.

Los senadores Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan negociaron el acuerdo en nombre de los demócratas.

El acuerdo emergente incluiría una nueva medida provisional para ampliar la financiación del gobierno hasta enero y estaría vinculado a un paquete más amplio para financiar íntegramente varias agencias clave.

El acuerdo no incluiría una prórroga de los subsidios mejorados de la Ley de Salud Asequible (ACA, o mejor conocida como Obamacare) que están a punto de expirar —una demanda clave de los demócratas—, pero garantizaría una votación en el Senado sobre la cuestión en una fecha posterior, probablemente diciembre. No hay garantías de que la prórroga de los subsidios de la ACA se convierta en ley.

Según dijo la fuente a CNN, aún quedan algunos puntos clave por resolver antes de que el gobierno pueda reabrir. El principal de ellos es la demanda de los demócratas de readmitir a los trabajadores federales despedidos por el gobierno de Trump.

La votación se realiza esta misma noche. Sin embargo, aun si la iniciativa es avalada por el Senado, tendría que pasar por la Cámara de Representantes para su aprobación antes de llegar al escritorio del presidente Trump para su firma.

