Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este sábado redirigir a los ciudadanos el dinero de la cobertura sanitaria Obamacare, principal escollo de las negociaciones entre demócratas y republicanos para abrir el gobierno federal, para que puedan adquirir una asistencia sanitaria "mucho mejor".

"Recomiendo a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a las compañías de seguros, que absorben el dinero, con el fin de salvar la mala asistencia sanitaria proporcionada por Obamacare, se envíen directamente a la gente para que puedan adquirir su propia asistencia sanitaria", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró que de esta manera la asistencia sería "mucho mejor" e incluso les "sobraría dinero".

Lee también Bases militares de EU en el extranjero también sufren por cierre del gobierno

"En otras palabras, quitarles a las grandes y malas compañías de seguros, dárselo a la gente y poner fin, por cada dólar gastado, al peor sistema sanitario del mundo, el Obamacare", aseguró antes de insistir en que pongan fin al filibusterismo para poder aprobar iniciativas sin tener que superar los 60 respaldos (la cámara tiene 100 escaños).

La cobertura sanitaria de la ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, - que expirarán a finales de este año- es el principal motivo por el que las negociaciones para abrir el gobierno no avanzan tras 39 días cerrado, el más largo de la historia.

Los demócratas se han negado en rotundo a aceptar un presupuesto provisional para desbloquear la situación que no incluya estos subsidios, mientras que los republicanos se han opuesto al acusarles sin base de querer dar cobertura sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Lee también Trump advierte que cierre de gobierno está "matando" políticamente a los republicanos

Este viernes, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Shumer, ofreció a los republicanos un acuerdo para abrir el gobierno a cambio de extender un año más la cobertura.

Sin embargo, el líder de la mayoría en la cámara, el republicano John Thune, explicó a la cadena CBS que la propuesta demócrata es un "fracaso asegurado" y mantuvo la idea de los republicanos: abrir el gobierno y negociar subsidios después.

Este fin de semana el Senado mantiene abierta la sesión para facilitar que avancen las negociaciones entre republicanos y demócratas.

Lee también Cierre de gobierno ya es el más largo en la historia de Estados Unidos

Tráfico aéreo, de los más afectados por el cierre de gobierno

Más allá de los empleados federales que fueron enviados a casa sin cobrar y el bloqueo de la financiación del programa de alimentos (SNAP), el cierre está dejando mella especialmente en el tráfico aéreo.

La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora para la próxima semana, según explicó el Gobierno. .

Miles de vuelos han sido cancelados y otros tantos han sufrido retrasos en los principales aeropuertos del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc