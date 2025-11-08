Más Información

"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Washington.- superó este sábado por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno federal, que cumple ya 39 días.

De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado mil 008 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Charlotte (Carolina del Norte), el Newark y el John F.Kennedy de Nueva York, el Internacional de Chicago y el de Atlanta los más afectados por el momento.

La falta de controladores provocó también más de 3 mil 700 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Nueva York.

Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso medio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde. Los que aterrizan en Newark sufren un retraso medios de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN.

Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.

A lo largo del sábado la Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado de paradas temporales de las operaciones en tierra en la terminal de Chicago y en el JFK por la falta de controladores.

"Turbulencias" en sector aéreo por cierre de gobierno en EU

La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora para la próxima semana, según explicó el Gobierno.

Los controladores aéreos son trabajadores esenciales, por lo que aunque no reciban su salario están llamados a presentarse en sus puestos de trabajo, sin embargo, unos 2 mil controladores aéreos se han dado de baja alegando diferentes motivos.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, alertó que la situación irá peor de no desbloquearla antes del martes, cuando está previsto un nuevo pago a los controladores que no llegará si no se reabre el gobierno.

El Senado estadounidense se mantiene en sesión durante todo el fin de semana para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre más largo de la historia del país.

