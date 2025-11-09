Más Información

Senado de EU avala plan para poner fin al cierre de gobierno

Morena usa caso Colosio como distractor para tapar problemas del país, acusa Alito Moreno; “no tienen vergüenza”, dice

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Ellas, las tumbadas

El arte de sonar tumbado

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

El Senado de Estados Unidos consiguió, tras 40 días de , aprobar en voto de procedimiento avanzar hacia un proyecto de ley que permita desbloquear fondos para reabrir el gobierno federal.

Poco antes de las 23:00 hora local (04:00 GMT), el Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales, después de que ocho senadores demócratas decidieran romper con la disciplina de su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.

En una votación de prueba, el Senado avaló una ley de compromiso para financiar al gobierno y celebrar una votación posterior sobre la prórroga de los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible, que expiran el 1 de enero. La aprobación definitiva podría tardar varios días si los demócratas se oponen y retrasan el proceso.

El acuerdo no garantiza que se prorroguen los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible, como han exigido los demócratas durante casi seis semanas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, votó en contra de seguir adelante con el paquete.

Un grupo de tres exgobernadores —las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan de New Hampshire, y el senador independiente Angus King, de Maine— rompieron el domingo el estancamiento de seis semanas al acordar votar a favor de tres proyectos de ley bipartidistas de gastos anuales y prorrogar el resto de la financiación del Gobierno hasta finales de enero a cambio de una votación a mediados de diciembre sobre la prórroga de los créditos fiscales para la asistencia sanitaria.

El acuerdo también incluye la revocación de los despidos masivos de trabajadores federales por parte de la administración Trump desde que comenzó el cierre el 1 de octubre y garantizaría que los trabajadores federales reciban los salarios atrasados.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, respaldó rápidamente el acuerdo y convocó una votación inmediata para iniciar el proceso de aprobación, mientras el cierre continuaba interrumpiendo los vuelos en todo el país, amenazando la asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejando a los trabajadores federales sin sueldo.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer antes de que el Gobierno pueda reabrir. Cualquier senador puede retrasar la consideración del paquete durante varios días, y la Cámara de Representantes tendrá que volver a reunirse y aprobar el acuerdo alcanzado en el Senado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes criticaron rápidamente al Senado.

El representante de Texas Greg Casar, presidente del Caucus Progresista del Congreso, dijo que un acuerdo que no reduzca los costos de la atención médica es una "traición" a millones de estadounidenses que cuentan con que los demócratas luchen por ellos.

"Aceptar nada más que una promesa de los republicanos no es un compromiso, es una capitulación", dijo Casar en una publicación en X. "Millones de familias pagarían el precio".

La representante Angie Craig, de Minnesota, publicó que "si la gente cree que esto es un 'acuerdo', tengo un puente que venderles".

