Después de que el Congreso de Estados Unidos no alcanzara un acuerdo con el fin de ampliar el presupuesto federal hasta el próximo viernes 21 de noviembre, la Biblioteca Benjamín Franklin, localizada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), suspendió sus actividades.

A través de su página de Facebook, la dependencia anunció esto, lo cual abarca servicios y publicaciones en redes sociales.

"Debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, todas las actividades presenciales, virtuales, y las actualizaciones en redes sociales quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. Les informaremos por estos mismos canales cuando reanudemos actividades. Agradecemos su comprensión".

De acuerdo con su página de internet, el también llamado Centro Cultural y Educativo "Benjamín Franklin", creado el 13 de abril de 1942, brinda actividades para practicar el idioma inglés, catálogo en línea, cineclub, clubes de conversación, credencialización, ludoteca, préstamo a domicilio, entre otros servicios.

Localizada en el #31 de la calle Liverpool, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, alberga más de 19 mil libros acerca de la cultura estadounidense, la enseñanza del inglés y la relaciones diplomáticas entre EU y México.

Con el cierre de gobierno de Estados Unidos y la suspensión de actividades en la Biblioteca Benjamín Franklin, más de 30 eventos agendados para octubre han quedado cancelados, tales como un club de lectura destinado a adolescentes, una fiesta de Halloween y un karaoke con la finalidad de mejorar el idioma inglés, según su calendario de actividades.

