Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , recordó este martes a los "miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que hicieron un sacrificio supremo y dieron su vida por Estados Unidos" en una ceremonia por el .

La ceremonia se celebró hoy en el Cementerio Nacional de Arlington, un emblemático cementerio militar ubicado en el norte de Virginia, junto a , que alberga los restos de más de 400 mil veteranos.

"Generación tras generación, los veteranos estadounidenses dejaron atrás las comodidades de la familia para enfrentar la, la maldad y la muerte, para que nuestras familias pudieran conocer la alegría, la bondad y la paz. Los honramos profundamente. Nuestros héroes vivieron pesadillas inimaginables para que nosotros pudiéramos vivir el sueño americano. Y el sueño americano está regresando, más fuerte que nunca, y lo veremos a medida que avancen los próximos años", dijo en un discurso de más de 20 minutos el mandatario.

Trump propone que Estados Unidos celebre un ""

En su discurso, Trump señaló también que varios países celebran anualmente conmemoraciones de las victorias en la Primera y la , mientras que Estados Unidos no suele participar en celebraciones similares.

"¡Nosotros fuimos los que ganamos las guerras!", exclamó Trump.

El mandatario mencionó que y Rusia sí que celebran esta victoria: "Cuando veo a otros países celebrando el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, como Reino Unido o , pienso: 'Nosotros también tenemos que tener un Día de la Victoria'", declaró Trump.

"En nuestro país ni siquiera se habla de ello. Pero a partir de ahora, vamos a celebrar el Día de la Victoria", anotó, una idea que ya ha propuesto Trump en otras ocasiones este año.

El presidente, como es tradición, depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Veteranos.

Obama sorprende a un grupo de veteranos

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos (2009-2017) sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y que llegaron a Washington en el Vuelo de Honor el pasado fin de semana, según un video compartido este martes en las redes sociales del exmandatario demócrata.

"En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.", indicó este martes en X Obama.

Mientras que el expresidente Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: "Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa".

"En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra más segura gracias a su servicio y sacrificio", añadió.

En todo el país, los estadounidenses rindieron hoy homenaje a los hombres y mujeres que han servido en las con motivo del Día de los Veteranos.

En la ciudad de Nueva York, se celebra este martes el 106.º desfile Anual del Día de los Veteranos que conmemora el 250.º aniversario del Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, las tres ramas de las fuerzas armadas fundadas durante la Guerra de Independencia.

