Mérida,Yucatán.-En tiempos donde predomina una mayoría intolerante, el senador Rolando Zapata Bello aseguró que es urgente defender a la República y la democracia como una forma de vida.

"Es la tarea más importante que se puede realizar desde el Senado de la República", indicó.

En su Primer Informe Legislativo, presentado desde la Casa del Pueblo, sede del PRI Yucatán, el exgobernador expuso su primer año de trabajo enfocado en ejes fundamentales para preservar el equilibrio democrático y la República.

Manifestó como ejes prioritarios del trabajo legislativo de este primer año la oposición determinante a " las reformas autoritarias impulsadas por el oficialismo, como la Reforma Judicial, así como el señalamiento al peligro del endeudamiento nacional y la defensa de la democracia".

Zapata Bello declaró que durante su gestión estatal Yucatán demostró a nivel nacional que se puede gobernar "con pluralidad, eficacia y sin confrontación, para lograr grandes acuerdos en materia de seguridad, disminución de la pobreza y crecimiento económico, pilares de una gestión social con beneficios a la población".

Destacó como uno de los grandes retos del siglo XXI la era de la Inteligencia Artificial, comisión que actualmente preside en el Senado, y la Justicia Social sin distinción.

En su posicionamiento, propuso pilares fundamentales para reconstruir México, tales como la seguridad, la salud, los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, la reconstrucción de la democracia, la certeza jurídica, la ciudadanía social y el federalismo presupuestal, además del impulso y apoyo real a los proyectos productivos y la defensa del campo mexicano.

“El oficialismo quiere uniformar, y nosotros queremos sumar; ser arquitectos de la construcción democrática que tanto se ha destruido y que no vamos a permitir, con la lucha que estamos dando, advirtió.

“El país que vendrá será un México que vuelva a creer en su ley, en su ciencia, en su educación y en su esperanza. Un México que vuelva a creer en sí mismo. Porque esta no es una lucha para detener el reloj, sino para que vuelva a marcar el rumbo y la hora correcta", sentenció.

