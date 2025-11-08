Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Salamanca, Gto.- El delegado municipal de la comunidad de , Hermenegildo Vázquez Pérez, de 45 años, fue por hombres armados que lo sacaron a la fuerza de su casa.

El ocurrió alrededor de las 12:00 de la noche de este viernes 7 de noviembre, cuando el representante comunitario se negó a subirse a un vehículo.

Los agresores irrumpieron en su vivienda en la calle Primavera, reportaron vecinos que pidieron ayuda al Sistema de Emergencias.

Lee también:

De las primeras indagatorias se desprende que Hermenegildo se resistió a las órdenes de los agresores, quienes le dispararon varias veces hasta quitarle la vida.

Los asesinos huyeron, pese al operativo de reacción de elementos de Seguridad en la comuna y caminos vecinales.

Un equipo de la Agencia Especializada de Investigación de homicidios trabajó en el procesamiento del lugar durante la madrugada de este 8 de noviembre y procedió a la recopilación de elementos balísticos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]