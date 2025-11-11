Más Información

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 11 de noviembre, minuto a minuto

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

Migrantes regresan por miedo

La divisa mexicana en los abre alrededor de 18.37 , lo que significa una apreciación de 0.06% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso se beneficia por las presiones bajistas del dólar, después de que el Senado aprobó un proyecto de ley de financiamiento para concluir con el , centrando la atención en la aprobación de la Cámara de Representantes.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.06%. El euro sube 0.12% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.25%.

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las , retrocede 1.2%, perdiendo el interés de los inversionistas.

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos en una sesión marcada por el cierre de los mercados en Estados Unidos debido al feriado del “Día de los Veteranos”, por lo que se espera un menor volumen de operaciones en el mercado mexicano durante esta jornada.

Por otro lado, los inversionistas centran su atención en la reapertura del gobierno estadounidense, luego de que el Senado aprobara una medida de financiación temporal respaldada por un grupo de ocho .

En el ámbito corporativo, destaca la noticia de que SoftBank vendió su participación en por un monto de 5 mil 830 millones de dólares, con el objetivo de financiar inversiones en inteligencia artificial.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.7%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei perdió 0.14% y el Han Seng ganó 0.18%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.53%, ante mayores primas por combustibles como y diésel. En metales, mejor desempeño en preciosos con el oro avanzando 0.6% e industriales con pocos cambios con el cobre arriba 0.1%.

