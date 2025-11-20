Más Información

El fiscal general de Venezuela dijo el jueves a la AFP que la nobel de la Paz y líder opositora será considerada "prófuga" si abandona el país.

Machado asegura desde la clandestinidad que está en , aunque ha expresado su intención de viajar a Noruega para recibir el galardón. El Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo. Varios gobernantes latinoamericanos han dicho que acompañarán a Machado ese día.

"Al estar fuera de Venezuela y tener numerosas investigaciones de carácter penal, se considera prófuga", afirmó el fiscal Tarek William Saab sobre Machado, señalada, según dijo, por "actos de conspiración, instigación al odio, terrorismo".

Saab dijo que Machado es también investigada por su "llamado a invadir a Venezuela" al apoyar el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Estados Unidos movilizó el mayor portaviones del mundo junto a otros buques de guerra y aviones caza para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente Nicolás Maduro asegura persiguen su derrocamiento.

El fiscal dijo además que "más de 100 mercenarios" son procesados por el Ministerio Público venezolano. Los vincula a planes contra Maduro desarrollados por la agencia de inteligencia estadounidense CIA.

Captura de pantalla del video que compartió el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, sobre la lancha atacada la noche del martes frente a las costas de Colombia. FOTO: ESPECIAL
Captura de pantalla del video que compartió el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, sobre la lancha atacada la noche del martes frente a las costas de Colombia. FOTO: ESPECIAL

"Hay decenas de mercenarios de más de 30 nacionalidades, todos esos mercenarios están vinculados a la CIA", dijo.

Las autoridades anunciaron hace un mes el arresto de presuntos colaboradores de la CIA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Maduro tiene los días contados y autorizó operaciones clandestinas de la CIA en Venezuela.

La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Caracas tacha estos bombardeos de "ejecuciones extrajudiciales".

Washington tiene previsto además declarar como organización terrorista al supuesto cartel que encabeza Maduro.

Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar contra el país, aunque Trump ha mostrado igualmente su intención de reunirse y hablar con Maduro.

