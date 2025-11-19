Más Información

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos humanos ante nueva resolución de la Corte; condena "sesgo" de la ministra Batres

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Marcha de la Generación Z: Edson Andrade responde a acusaciones de Luisa Alcalde; "tengo que abandonar mi país", lamenta

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

El gobierno del presidente estaría de acuerdo con un plan para que , líder del régimen chavista, salga del poder en Venezuela y se dé el tránsito hacia otro gobierno. Sería a través del diálogo político y no mediante una intervención de los Estados Unidos.

Así lo indicó la canciller colombiana Rosa Villavicencio en entrevista con , medio al que también le dijo que ha estado sosteniendo diálogos con Maduro y sus funcionarios para encontrar una ruta pacífica.

"Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento. Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas", explicó la canciller.

La ministra de Relaciones Exteriores fue enfática en que una intervención de parte de la administración de Donald Trump no sería conveniente, pese a que hay sectores que vienen pidiéndola con insistencia.

"Una intervención pueda generar una crisis humanitaria que sería muy difícil poder atender", sostuvo Villavicencio, quien agregó que por lo mismo el plan de transición política debe ser apoyado por la oposición venezolana, incluyendo a la ganadora del Nobel de Paz María Corina Machado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP/Archivo
Recientemente, Machado publicó un video, que tituló como 'Manifiesto de Libertad', en el que aseguró que el régimen chavista está por llegar a su fin para la transición hacia una Venezuela "renovada". Fue clara en pedir elecciones libres y en sostener que Maduro sí debe "rendir cuentas", por lo que la idea del gobierno colombiano podría no tener su respaldo.

solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, dijo la líder de la oposición venezolana, que viajará el próximo 10 de diciembre a Oslo (Noruega) para recibir su Nobel.

