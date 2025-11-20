Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; "tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año", resalta

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; "se equivocan quienes alientan la violencia", asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Cae "L-12", objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

El Ejército identificó desde 2014 a grupos "anarquistas"

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; "el entorno es complicado", dice en Con los de Casa

Metro CDMX amplía cierres por marcha de la Generación Z; estas estaciones suspenden servicio

Alessandra Rojo de la Vega propone fundir estatuas de Fidel Castro y el "Che" Guevara para hacerle una a Carlos Manzo

El presidente de Venezuela, , anunció que celebrará el próximo domingo su cumpleaños 63 con un "gran concierto" en Caracas en medio de las tensiones militares con y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Washington.

En un video publicado en la red social , Maduro dijo que el concierto tendrá lugar en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la capital venezolana, una estructura con capacidad para unas 40 mil personas.

"Están invitados el domingo al Monumental, al gran concierto que vamos a dar", afirmó el mandatario durante un acto que también transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Vamos a meter más gente que el 'Old School', que Karol G, y vamos a gozar más que ellos", declaró, en referencia a dos conciertos multitudinarios celebrados en el mismo estadio. El primer espectáculo reunió a un grupo de artistas urbanos el pasado 15 de noviembre, y el de la cantante colombiana Karol G ocurrió en marzo de 2024.

Presidente Nicolás Maduro. Foto Especial/Archivo
Presidente Nicolás Maduro. Foto Especial/Archivo

El mandatario venezolano cumple 63 años el próximo domingo 23 de noviembre, fecha que coincide con la cuarta consulta popular que organiza el chavismo para elegir proyectos comunales que serán financiados por el Estado.

En este sentido, Maduro llamó a la población a participar en estos comicios "antes de ir al Monumental".

El pasado domingo, el Departamento de Estado de EU anunció que a partir del lunes 24 de noviembre designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que vincula con Maduro.

Este anunció ocurrió horas después de la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, para unirse al despliegue militar que mantiene la Administración de Donald Trump en la región.

