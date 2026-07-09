Este jueves, 9 de julio, comenzarán los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026. El partido, en vivo desde el Estadio de Boston, se transmitirá por la televisión abierta de México. A continuación, el horario y los canales de transmisión para verlo:

Francia vs Marruecos | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX. También podrás seguir el minuto a minuto en EL UNIVERSAL Deportes.

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Kylian Mbappé y Didier Deschamps con la selección de Francia, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Cómo llegarán Francia y Marruecos a los Cuartos de Final del Mundial de 2026?

El seleccionador de Francia Didier Deschamps pasó la mayor parte de su conferencia de prensa del Mundial el miércoles respondiendo preguntas sobre una diversa gama de asuntos fuera del campo, desde comentarios racistas dirigidos al astro nacional Kylian Mbappé, hasta preocupaciones sobre el arbitraje, y sobre su propio futuro.

Mientras tanto, las autoridades en Francia se preparan para posibles disturbios relacionados con el choque de cuartos de final del jueves contra Marruecos. Se espera que varios miles de agentes de policía sean desplegados en toda Francia después de que la semifinal del Mundial 2022 entre la nación norteafricana y su antiguo gobernante colonial derivara en más de 250 detenciones, muchas de ellas en París.

Incluso al margen de esos tempores, Francia-Marruecos podría ser el más intrigante de los cuatro cruces de cuartos de final.

Francia venció 2-0 a Marruecos en las semifinales hace cuatro años en Qatar. Con una victoria esta vez, Francia continuaría su intento de convertirse en apenas el tercer país en alcanzar la final de tres Copas del Mundo consecutivas, uniéndose a Alemania y Brasil. Marruecos fue el primer equipo africano en llegar a una semifinal de un Mundial en 2022.

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Deschamps espera un partido muy distinto al trámite áspero que fue el choque contra Paraguay en la ronda de octavos de final, resuelto con un gol de penal de Mbappé en el segundo tiempo.

“Nos enfrentamos a ellos hace cuatro años en la semifinal. También jugaron la final africana. Es un equipo realmente grande, excelente, con individualidades de primer nivel. No están aquí para participar. Están aquí para ganar”, afirmó Deschamps. “Les gusta atacar para marcar goles. Tenemos que estar preparados”.

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Kylian Mbappé en festejo de gol con la selección de Francia, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

“El perfil de Marruecos no es el de Paraguay”, dijo Deschamps el martes. “Es un equipo excelente, realmente magnífico, con individualidades de primer nivel. No están aquí para jugar por jugar. Están aquí para ganar”.

“Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles”, añadió. “Tenemos que estar preparados, rendir al máximo y dar lo mejor de nosotros mañana contra este gran equipo”.

Mohamed Ouahbi, el técnico de Marruecos, señaló que los Leones del Atlas no están satisfechos con solo haber vuelto a este punto del torneo.

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“No me gusta esa sensación de que podamos decir que lo que hemos hecho hasta ahora es genial y que el resto es algo extra”, comentó Ouahbi. “No, lo único extra es ganar el Mundial”.

El mediocampista Brahim Díaz dijo que la victoria de Marruecos por 3-0 sobre Canadá en los octavos de final fue indicativa de cómo necesita jugar el equipo.

“Esta es nuestra mentalidad”, expresó Díaz. “Queremos seguir. ... Todo el mundo quiere jugar este tipo de partido”.

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