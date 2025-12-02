Más Información

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Enoja a Taibo que le insistan en la falta de mujeres en la supuesta colección del Boom, 25 para 25

Enoja a Taibo que le insistan en la falta de mujeres en la supuesta colección del Boom, 25 para 25

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

México refuerza plan de emergencia nacional por gusano barrenador; así serán las acciones contra la miasis

México refuerza plan de emergencia nacional por gusano barrenador; así serán las acciones contra la miasis

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

El Kremlin declaró el martes que aún no se había alcanzado "ningún compromiso" sobre la cuestión clave del territorio en , tras una reunión de unas cinco horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

"Hasta ahora no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas ", declaró el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre los territorios ucranianos ocupados.

No obstante, Ushakov afirmó que "la conversación fue muy útil y constructiva", aunque "queda mucho trabajo por delante tanto en Washington como en Moscú".

Lee también

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año.

"La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto al que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP
Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP

"Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original del presidente de EU, Donald Trump, con el fin de lograr "un arreglo duradero" y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

"Aún hay mucho trabajo por hacer", señaló y destacó que ambas partes acordaron no desvelar el contenido de las consultas.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud destructiva de los países europeos.

"En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros despertaron nuestra crítica", señaló.

Lee también

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.

En la reunión participó tanto el emisario estadounidense como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EU, Donald Trump.

Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo