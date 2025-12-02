Washington.— La Casa Blanca se declaró ayer “muy optimista” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, era arropado por su par francés, Emmanuel Macron, y subrayaba que su prioridad es la “soberanía ucraniana”.

Steve Witkoff, socio comercial del presidente estadounidense Donald Trump y ahora emisario itinerante, partió ayer hacia Rusia, donde hoy se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin.

“Pienso que el gobierno es muy optimista”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y añadió que Trump y su equipo “han estado trabajando arduamente en esto y todos desean sinceramente que esta guerra termine”.

Más de tres años después de la invasión rusa a Ucrania que dio inicio a la guerra, Moscú reivindicó este lunes la toma de una ciudad clave del este ucraniano. Esto aumenta la presión sobre Kiev, en medio de las negociaciones de un plan impulsado por Estados Unidos para terminar el conflicto.

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmó que se habían logrado “avances significativos” en conversaciones con Witkoff y otros funcionarios estadounidenses el fin de semana en Florida, aunque algunos temas requieren “ajustes”.

Zelensky viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año.

La situación en Kiev se complicó aún más por un escándalo de corrupción que sacude al círculo íntimo de Zelensky y forzó la destitución la semana pasada de su principal negociador y jefe de gabinete, Andrii Yermak. Trump dijo el domingo que eso debilitaba la posición de Kiev.

“Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante complejos”, declaró Zelensky en París. Señaló que “la cuestión territorial es la más difícil”, ya que Rusia sigue exigiendo a Ucrania que renuncie a las zonas de la región oriental de Donbás que aún controla, algo que Kiev afirma que nunca hará.

Insistió en que Rusia no debería recibir ninguna concesión que “pudiera considerarse una recompensa. El agresor debe pagar por la agresión”.

Macron afirmó que el momento actual “podría ser decisivo para el futuro de la paz en Ucrania y la seguridad en Europa”.

Los europeos se opondrán a una “paz dictada” a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre otros.

El intenso intercambio de información continuó con una llamada entre Macron y Trump, en la que discutieron los “próximos pasos en los esfuerzos de mediación” y el presidente francés “enfatizó particularmente la importancia crucial de las garantías de seguridad necesarias para Ucrania”. Macron enfatizó que “no existe un plan definitivo sobre las cuestiones territoriales” y dijo que sólo Zelensky puede concretarlo.